Met transfer naar De Posthoorn kiest Dani Schmitz ook voor zijn gezin: ‘Wil mijn kinderen op bed leggen’

Dani Schmitz speelde vanaf zijn achttiende, op een jaar in de tweede klasse bij SO Soest na, altijd in de eerste klasse. Bij Nunspeet, Huizen en Roda’46 maakte hij steeds veel minuten. Toch schittert de pas 24-jarige spelmaker op deze jonge leeftijd sinds deze zomer in de vierde klasse bij De Posthoorn.