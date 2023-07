Met ‘ZomerPretPas’ vermaken kinderen zich de hele vakantie: ‘Zes weken is heel lang’

Man gaat onderuit met scooter in Amersfoort: traumaheli­kop­ter opgeroepen voor assisten­tie

Een scooterrijder is vrijdagavond in Amersfoort dusdanig gewond geraakt, dat een traumahelikopter is opgeroepen. In de wijk Schuilenburg ging de bestuurder rond 22.45 uur met zijn voertuig op de Operaweg onderuit.