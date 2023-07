Metamorfose voor ‘druk en gevaarlijk’ Neptunusplein Amersfoort: dít ga je er als bezoeker van merken

Meer doorrij­ders na ongeluk dan vorig jaar: in Amersfoort 470 aangiftes gedaan

Wekelijks rijden gemiddeld zo’n 103 weggebruikers weg na een ongeval in de provincie Utrecht, meldt Independer. In totaal werd hiervoor vorig jaar 5360 keer een proces-verbaal opgemaakt. Daarmee was er binnen de provincie zelfs een lichte stijging van 3,7% ten opzichte van 2021. Amersfoort is de tweede gemeente waar de meeste weggebruikers doorrijden na een ongeluk.