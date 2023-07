Mysterie: wat doet die plassende ijsbeer op de kade bij Museum Flehite?

indebuurt.nlDeze week kwam er een ijsbeer aan wal op de kade bij Museum Flehite in Amersfoort. Heb jij ‘m al gespot? Dan is de kans groot dat je ‘m ook al hebt zien plassen! Wij zochten uit wat het verhaal achter deze ijsbeer is en waarom hij in onze grachten plast.

De imposante zes meter hoge sculptuur is het nieuwste werk van Florentijn Hofman, onder andere bekend van de reusachtige eenden die wereldwijd over zeeën dobberen.

De Pissende IJsbeer

In twee delen werd het beest over de gracht getakeld. ‘De Pissende IJsbeer’ is onderdeel van de familietentoonstelling Kunst & Zoo om te vieren dat DierenPark Amersfoort 75 jaar bestaat.

Het verhaal achter de ijsbeer

Deze ijsbeer heeft zijn natuurlijke omgeving verlaten en is aan wal gestapt op de kade van Museum Flehite in Amersfoort aan zee. Het beest gedraagt zich net zo asociaal in de mensenwereld als de mensen omgaan met de leefomgeving van de dieren.

Met dit sculptuur maakt de kunstenaar korte metten met het aaibare imago van dit machtige dier. Die bruutheid matcht perfect met het onderwerp waar het kunstwerk uiteindelijk om draait, namelijk de opwarming van de aarde. Het ijs smelt, de leefomgeving van de ijsbeer wordt kleiner en kleiner.

Compleet kunstwerk

Pas met de opening van de tentoonstelling op vrijdag 8 juli is het kunstwerk helemaal compleet. Als finishing touch wordt dan de pisstraal ingeschakeld en mooi uitgelicht. De tentoonstelling Kunst & Zoo is te zien van 8 juli tot en met 19 november.

Volledig scherm Foto: Ietse Horneman

Kunst & Zoo

Kunst & Zoo is een familietentoonstelling over de fascinatie van de mens voor het dier. Grappige, ontroerende en aangrijpende verhalen van medewerkers en bezoekers van DierenPark Amersfoort laten zien hoe de kijk van de mens op het dier in de afgelopen 75 jaar is veranderd. Hun liefde en respect voor de natuur wordt gedeeld door de exposerende kunstenaars. Zij onderzoeken de actuele kwetsbare balans tussen mens en dier.

Volledig scherm Vanaf vrijdag zal de pissende ijsbeer daadwerkelijk plassen © Ietse Horneman

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Amersfoort. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!