N199 hele weekend op twee plaatsen in Amersfoort en Bunschoten dicht voor onderhoud

Proef met kentekencamera’s in Baarn en Soest leidt tot 298 aanhoudin­gen

Het is nog niet zeker of de kentekenregistratiecamera’s in Baarn en Soest hebben geholpen tegen afname van woninginbraken, maar ze hebben zeker geholpen om het verkeer veiliger te maken én een grote drugshandelaar te pakken. Dat is de conclusie van een proef in deze gemeenten met de zogeheten ANPR-camera’s.