Na 16 jaar wist Suzanne pas welke ziekte ze heeft: ‘Verzon dat ik allergisch was voor muggenbulten’

Barend­recht vier punten in mindering, Sparta Nijkerk loopt nacompeti­tie mis

Niet Barendrecht, maar SteDoCo gaat de nacompetitie in. Barendrecht krijgt vier punten in mindering en kan daarom een terugkeer naar het hoogste niveau in het amateurvoetbal vergeten. Dat heeft de tuchtcommissie van de KNVB besloten. Sparta Nijkerk wordt het kind van de rekening.