Na de zoveelste keer in het ziekenhuis wilde dankbare Henri (74) iets terugdoen: dit is het resultaat

Van een kleinschalig familiebedrijf tot grote publiekstrekker: DierenPark Amersfoort groeide in 75 jaar tijd uit tot een belangrijke spil in de toerismesector van de regio Amersfoort, met jaarlijks zo’n 800.000 bezoekers. Hoe groot is het belang van het dierenpark voor de regio?