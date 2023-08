Na twee jaar al een streep door gratis festival Amersfoorts Pracht

Wat begon als een verjaar­dags­feest­je is uitge­groeid tot een festival van formaat: ‘Het blijft voor ons ook leuk’

Wat 21 jaar geleden begon als verjaardagsfeestje voor Willem Stapelbroek, die zijn eigen deathmetalband op een platte kar in een weiland bij het dorp posteerde, is uitgegroeid tot een vaste waarde in het festivalseizoen. Vandaag is het weer zover. Willems Wondere Weiland.