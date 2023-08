Na twee jaar alweer een streep door gratis festival Amersfoorts Pracht

HEET! Goede kwaliteit melk van de koe krijgen in de zomer? Dat is een heel precies kunstje, weet boer Albert

De zomers worden steeds warmer. We puffen met z’n allen wat af. Maar welke beroepsgroepen hebben het nu echt zwaar te verduren? Welk werk is echt afzien met 30 plus graden en welk werk is een verademing? Verslaggever Danique de Breet zoekt het uit. In deze aflevering: de boerderij.