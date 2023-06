Nacompetitie gaat dit weekend van start. Lees hier het overzicht van de deelnemende clubs

Voor de ene club is het een ‘toetje’, voor de andere is het de laatste kans om zich te redden: de nacompetitie. Kan IJsselmeervogels na de 6-0 nederlaag tegen Hercules voor een stunt zorgen? En drukt Hees, de ploeg in vorm, ASC Nieuwland de derde klasse in?