Nicole (51) geeft les aan vluchtelingenkinderen: ‘Ik schrik van de verhalen die ik hoor’

Nederlands is geen makkelijke taal voor mensen van buiten. Maar hoe moeilijk is het om het meester te worden voor kinderen, die al een heel leven vol ellende achter de rug hebben. Nicole Spil (51) werkt met deze groep.

Nicole woonde eerst in Baarn. Met haar man en oudste zoon zochten ze naar een grotere gezinswoning met tuin. Die woning vonden ze in Bunschoten waar ze sinds 2002 met plezier met hun twee inmiddels volwassen zoons wonen en werken.

Nicole deed een zorgopleiding en was werkzaam in die sector. Ze werkte in een babyspeciaalzaak en bij Bakker Bart. Wegens gezondheidsproblemen maakte ze de overstap naar vrijwilligerswerk. In 2015 meldde ze zich bij stichting De Boei die het vrijwilligerswerk in Bunschoten-Spakenburg regelt.

Zoekend naar passend werk met Amelita Kamerman, coördinator Vrijwilligerswerk, kwamen ze uit bij huiswerkmaatje. ,,Mijn eigen zoon had wat leerproblemen op de basisschool; hem heb ik kunnen helpen en ondersteunen. Gelukkig heeft hij zijn eigen weg hier in gevonden.”

,,Als huiswerkmaatje heb ik drie jaar lang een Afghaans jongetje begeleid. Eens per week kwam ik bij hem thuis. Op basisschool De Wegwijzer, waar ik nog steeds actief ben, heb ik een jongen op school begeleid. Twee middagen per week. De leerkracht en ik bekijken waar we extra ondersteuning kunnen geven. Belangrijk is dat de samenwerking met de leerkracht heel goed is.”

‘Ze willen me niet kwijt’

,,Nu heb ik twee kinderen die ik help. Eén op de dinsdag- en één op donderdagmiddag. Ze willen me niet kwijt, want er is nog steeds veel vraag naar hulp. Soms schrik ik van de heftige verhalen van kinderen over wat ze meegemaakt hebben. Ik probeer een veilig gevoel te geven in de hoop hun vertrouwen te winnen. Bij de jongen uit groep 5 die ik nu help, heeft het anderhalf jaar geduurd voordat hij zich helemaal vertrouwd voelde.”

,,Het is een voorrecht dit werk te mogen doen. Ik geef mijn kennis door en trucjes hoe je het beste kunt leren. Als we aan het begrijpend lezen zijn en we komen het woord ‘merel’ tegen vraag ik ‘wat is dat, een merel?’ Als ze het niet weten zoeken we het samen online op.

Sinterklaas is een fenomeen

,,Sinterklaas is een fenomeen, ik leg uit wat sinterklaasfeest precies inhoudt. Samen met de leerling maak ik een surprise en gedicht, integratie op z’n best. Fijn is dat ik meer kan doen dan nodig is.”

,,Gelukkig word ik gewaardeerd en bouwen we een band op. Kinderen kennen me en zwaaien naar mij op straat. Als het lukt om het kind op zijn of haar plek te zetten, is dat het waardevolste wat je kan krijgen. Het is een cadeautje dat ik dit werk mag doen en dat het z’n vruchten afwerpt.”

