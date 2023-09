Niet leuk en niet verwacht, maar Van der Linden maakt het beste van zijn rol als vaste stand-in bij Spakenburg

In de 56ste minuut slaakte Floris van der Linden een oerkreet met drie letters: fok! De spits van Spakenburg miste kort daarvoor eerst een opgelegde kans en hij kopte in vrije positie een corner over. Een heldenrol als invaller, zoals in de seizoensouverture bij Scheveningen (1-2 twaalf minuten voor tijd), zat er ditmaal niet in. Geen aansluitingstreffer voor Spakenburg bovendien.