Nieuwe media maken Jean (68) niet uit, zijn hart ligt na 26 jaar nog steeds bij de radio: ‘Brengt spanning’

de vrijwilligerMaar liefst 26 jaar is Jean Heijl actief voor de radiozender in Soest. Nog steeds kruipt hij na meer dan een kwart eeuw met hetzelfde enthousiasme achter de microfoon om zijn actuele verhaal te doen of een interview af te nemen. Ondanks alle technologische vooruitgang blijft het medium radio zijn favoriet.