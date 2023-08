Nijkerkers opgelet: Boerenmaandag komt met een afterparty

Wat hangt daar nou in de struiken? Boekhou­ding van kerk ligt letterlijk op straat: ‘Heel vreemd dit’

Huh, wat ligt daar nou? Inwoners van Bunschoten moesten dinsdagochtend even twee keer kijken. Maar daar, in en rond de bosjes bij het Kolkplein in het centrum, lagen ze toch echt: bankafschriften en financiële aantekeningen van de kerk. Daarop is precies te zien wie hoeveel heeft gedoneerd en waar het bestuur dat geld aan heeft uitgegeven.