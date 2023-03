Nog een verborgen parel liggen op de zolderkamer? Hier kun je hem zaterdag op waarde laten schatten

Kritische noten gekraakt over fietsplan als alterna­tief voor westelijke rondweg: ‘Dit is wensdenken’

Er klinkt volop kritiek op het alternatieve plan voor de westelijke rondweg in Amersfoort, waarbij niks gebeurt voor het autoverkeer, maar fietsers wél ruim baan krijgen. Dat bleek donderdagavond tijdens een bijeenkomst in Leerhotel Het Klooster. ,,De fiets is een fijn vervoersmiddel als je midden in de stad woont, maar op veel plekken zijn afstanden te ver.’’