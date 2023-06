Nova-Mae (10) komt met eigen hitteprotocol: bak met drinkwater voor viervoeters bij de voordeur

Wordt dit monumenta­le pand de nieuwe woonplek voor 30 daklozen? ‘Dit is een fantasti­sche locatie’

De kans is zeer groot dat daklozen in Amersfoort vanaf 2025 terechtkunnen in een nieuwe daklozenopvang in de historische binnenstad. Een katholieke stichting heeft de gemeente ‘een fantastische kans’ gegeven om aan de slag te gaan met een monumentaal pand met ruimte voor 25 tot 30 kamers voor daklozen tussen ‘t Zand en de Muurhuizen.