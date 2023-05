Oekraïense vluchtelingen verhuizen naar nieuwe woningen in Eemnes

Lekker zwemmen met het mooie weer? Prima, maar: ‘Zorg altijd dat iemand je in de gaten houdt’

Zin om met het mooie weer komend weekend te gaan zwemmen in zee of een recreatieplas? Zorg dan dat er altijd iemand is die jou in de gaten houdt. ‘Wie checkt jou?’ is de slogan van een grote landelijke campagne met deze boodschap, die zichtbaar wordt zodra het echte zwemweer aanbreekt. De slogan moet net zo bekend worden als ‘Bob jij of bob ik?’