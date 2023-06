Ondanks je rolstoel de speeltuin in? In Bunschoten kan het binnenkort

Politie vindt 200 lachgas­tanks met waarde van 15.000 euro in Amersfoort

Tweehonderd lachgastanks werden aangetroffen in een garagebox aan de Basicweg in Amersfoort. De politie deed de vondst woensdagnacht, nadat zij de garagebox onderzocht. De straatwaarde van de flessen wordt geschat op ruim 15.000 euro. De politie heeft de flessen in beslag genomen.