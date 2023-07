Ontwerpers geschokt over verdwijnen blauwe speelbootjes in Schothorst: ‘Ze halen iets creatiefs weg’

Partijen blijven lijnrecht tegenover elkaar: geweer om wolf te beschieten blijft voorlopig in de kast

De provincie Gelderland moet het paintballgeweer om wolven te beschieten in de kast houden. Zij zet dit wapen liever vandaag dan morgen in om zo in te kunnen grijpen bij niet-schuwe wolven, maar de Faunabescherming steekt daar een stokje voor.