Ook nieuwe aanbieders van deelscooters stuiten op vandalisme in Amersfoort: wéér vat er een vlam

Vanuit de klas zo met de glijbaan het school­plein op: bij deze school kan het

Het is de droom van ieder kind: vanuit het leerplein op de eerste verdieping zo het schoolplein op kunnen roetsjen. Voor leerlingen van de Dr. H. Bavinckschool in Bunschoten-Spakenburg wordt die droom nu werkelijkheid. Ouders, kinderen en leraren zijn al maanden bezig om geld in te zamelen voor een glijbaan vanaf de eerste verdieping van het schoolgebouw naar het schoolplein.