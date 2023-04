Ook Nijkerk wil graag windturbines plaatsen langs de A28, maar het elektriciteitsnet zit al overvol

Wat begon met ‘af en toe een lijntje coke’, eindigt als het aan justitie ligt met een jaar achter de tralies

Het begon met zelf snuiven. 3 tot 4 gram per dag, hooguit. ‘Van het één kwam het ander’, aldus de 31-jarige Baarnaar deze week in de rechtbank. Voor ‘dat ander’, namelijk het dealen van drugs, wil justitie hem nu een jaar de cel in hebben.