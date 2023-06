Op de meeste dagen is het leven van Fien een feestje, maar haar verjaardag mist ze dit jaar opnieuw

Provincie Utrecht investeer­de meer in zon­ne-ener­gie: bekijk hier de stand van zaken in jouw gemeente

Utrechters hebben het afgelopen jaar meer geïnvesteerd in zonne-energie. Het aantal woningen met zonnepanelen in de provincie is met 34 procent toegenomen in 2022 ten opzichte van het jaar daarvoor. Vooral in de gemeenten Renswoude, IJsselstein en Bunschoten is de stijging groot.