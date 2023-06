Op deze plekken in Amersfoort haal je een heerlijke poké bowl

Politiebu­reau in Baarn ontruimd wegens brand, tot het blijkt te woeden in naastgele­gen brandweer­ka­zer­ne

In Baarn heeft zich maandagochtend een opmerkelijke situatie voorgedaan. Het politiebureau aan de Eemnesserweg was kort ontruimd vanwege een mogelijke brand, maar achteraf bleek die te woeden in het pand ernaast, nota bene van de brandweerkazerne. Inmiddels is de brand geblust.