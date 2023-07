Op het juiste moment op de goede plek: wijkagent grijpt brillendief in de kraag

Zorgonder­ne­mer (39) valt door de mand na foto van huiskamer: blijkt leider drugsbende

Hij zou als zorgondernemer juist hart voor mensen hebben. En te goed van vertrouwen zijn geweest. Maar de 39-jarige Laid E. uit Nijkerk moet toch echt jarenlang de cel in. De ontdekking van een groot drugslab in België - geschatte omzet zo'n 4,4 miljoen euro - deed hem de das om. ,,Hij was goed in zijn werk.’’