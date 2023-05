Op zoek naar een eigen woonruimte? Er komen 300 nieuwe tijdelijke woningen in Amersfoort

Amersfoort­se Footgolf Society Club naar WK: ‘Bij footgolf gun je je tegenstan­ders veel meer een punt’

De Amersfoortse Footgolf Society Club vertrekt met negen leden naar het WK footgolf in Orlando dat van 29 mei tot en met 6 juni wordt gehouden. Deze krant liep tijdens de generale repetitie een rondje mee. ,,In het begin trapten we zo hard mogelijk tegen een bal en deden we nog gek.”