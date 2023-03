Op zoek naar een uitje in de regio Amersfoort? Check hier onze tips!

Martijn Koning zorgt voor Ongemak

Het is wel grappig, maar waarom lacht er niemand? Is het wel gepast om te lachen? Typisch van die gedachten die opkomen bij ongemakkelijke situaties in het theater, of die nou expres worden ingezet of niet. Cabaretier Martijn Koning heeft over het thema ongemak een hele show opgezet: Appeltjes Schillen. Waar je bij een gemiddelde cabaretvoorstelling in alle veiligheid met het publiek mee kan lachen, zal je hier eerder ongemakkelijk grinniken. Zoek voor een schoolvoorbeeld van dit soort situaties naar het tv-fragment waarin FVD-leider Thierry Baudet geëmotioneerd wegliep, nog voordat Koning z'n comedybetoog kon afronden. Rrrrril.

Zaterdag 25 maart van 20.15 tot 21.35 uur in Theater de Speeldoos, Rembrandtlaan 35 in Baarn. Speeldoosbaarn.nl

Volksmuziek met St. Patricksday

Het vieren van de Ierse feestdag St. Patricks Day is inmiddels een traditie in café De Noot. Die viering is tevens het zeldzame moment dat je in de regio een liveband Ierse en Keltische volksmuziek kunt zien spelen. Dit keer is dat de folkband The Foxes, een groep met meerdere multi-instrumentalisten. Ze wisselen per nummer moeiteloos van gitaar naar banjo of mandoline of van dwarsfluit naar de typisch Ierse tin whistle. Bedenk daarbij een breed scala aan Ierse hapjes en een hele hoop groene versiering; dé kleur van St. Patricks Day.

Op 19 maart vanaf 15:00 uur in De Noot, Hamseweg 31 in Hoogland. Denoot.nl.

Ex-zanger Queensrÿche komt solo

De naam Geoff Tate zegt u misschien niet direct iets, maar als u denk aan de progrockband Queensrÿche gaat er vast een belletje rinkelen. Tate was 30 jaar lang zanger van die band, die met name in de jaren 80 goed was voor talloze hitnoteringen en een hele reeks aan succesvolle rockalbums. Waarvan de meest iconische ongetwijfeld Operation: Mindcrime uit 1988 was. De show van Tate in FLUOR is een ode aan dat album, dat dit jaar 35 jaar oud wordt.

Vrijdag 7 april om 20.30 uur in FLUOR, Oliemolenhof 22 in Amersfoort. Fluor033.nl.

