Oplevering tiny houses en appartementen voor Oekraïners in Eemnes komt in zicht

1 jaar na de invasie Huis aan puin geschoten, familie ontwricht, maar nu wonen ze met z’n allen in Scherpen­zeel: ‘Een wonder’

Met veel machtsvertoon vielen Russische strijdkrachten in de vroege uren van 24 februari 2022 buurland Oekraïne binnen. Die dag, vandaag precies een jaar geleden, veranderde het leven van de familie Kotliar voorgoed. Negen van hen wonen nu in Scherpenzeel. Heelt de tijd alle wonden? ,,Nee, dit zullen we altijd met ons meenemen.”