Oplossing verkeersherrie Hogeweg? Dit zegt onze lezer: ‘Geluidsarm asfalt helpt niet tegen illegale uitlaten’

’s Nachts het raam open? Op het balkon zitten in de zomer. Vergeet het maar, zeggen ze aan de Hogeweg in Amersfoort. Ze eisen dat de gemeente ingrijpt. ,,Na vier maanden zei ik tegen mijn man: verkoop de boel maar weer. Ik word hier knettergek”, aldus Wil Oegema afgelopen zaterdag in het AD. ,,Als we dit van tevoren hadden geweten, hadden we dit appartement niet gekocht”, krijgt ze bijval van mede-omwonende Marcus Kleton. Ze zijn de overlast van racende motoren en auto’s helemaal zat, Die overlast wordt volgens hen veroorzaakt omdat de Hogeweg – met name tussen de ringweg en de snelweg – uitnodigt om flink door te jakkeren.

Geluidreducerend asfalt

De omwonenden hebben zelf wel oplossingen. Ze willen een onafhankelijk onderzoek naar piekgeluid van verkeer, snelheidscamera’s, lawaaiflitsers, strenge controles van de politie op illegale uitlaten van motoren én verlaging van de snelheid naar 30 kilometer per uur op de Hogeweg. De gemeente houdt het vooralsnog bij het uitrollen van geluid reducerend asfalt en ‘periodieke overleggen’.

Quote Aanpakken die hufters die met hun verboden knalpijpen geen rekening houden met anderen. Het is niet te harden Vincent de Leeuw, Hogekwartier Amersfoort

Frits Paauw (Amersfoort): Als aanwonende van de Ringweg Randenbroek ervaren wij hier ook al jaren lang hetzelfde probleem. Enorme geluidsoverlast door scheurend verkeer van met name motoren. De afgelopen jaren diverse malen de gemeente aangeschreven en de eerder genoemde ideeën uitgewisseld. Vorig jaar nog de mogelijkheid tot het installeren van een tijdelijke smiley paal. Effectief heeft de gemeente werkelijk helemaal niets ondernomen. Flitspalen op al deze wegen lijkt mij het minste.

Henri Keeken (Amersfoort): Dat overlast wordt ervaren door racers komt door het niet handhaven van verkeersregels. Dus het verlagen naar 30 km is zinloos. Handhaven en de pakkans en boetes zo hoog maken dat je het wel uit je hoofd haalt om te ‘racen’.

Volledig scherm De politie moet volgens onze lezers vaker controleren op motoren die de zogenaamde decibelkiller uit hun uitlaat hebben verwijderd. Zoals dat in Rotterdam vaak gebeurt. © Frank de Roo

H. Schuring (Amersfoort): Ook wij wonen aan de Hogeweg richting stad en wanneer het stoplicht op groen springt denken ze allemaal dat ze Max Verstappen zijn. Vooral motoren zijn de grootste boosdoeners. Gemeente, ga in overleg met bewoners en onderneem actie.

A. Veldhuizen (Amersfoort): Graag aanpakken! Niet alleen vanwege het geluid, maar vooral vanwege de veiligheid. Men rijdt keihard over de Roméostraat en de Operaweg! En niet alleen ‘s nachts waardoor je er wakker van ligt, maar ook overdag wanneer er kinderen spelen, levensgevaarlijk! Het probleem ligt duidelijk niet alleen bij de Hogeweg.

Vincent De Leeuw (Hogekwartier Amersfoort): Aanpakken die hufters die met hun verboden knalpijpen geen rekening houden met anderen. Het is niet te harden.

Ron Sebok (Amersfoort): Wij wonen nu twee jaar met veel plezier in een appartement aan de Hogeweg maar ervaren inderdaad overdag en ‘s avonds (rond middernacht) heel vaak racende auto’s of motoren die maximaal geluid moeten produceren. Inderdaad wordt overdag rustig op balkon of terras zitten vaak gestoord en ‘s nachts doen we dan maar het raam dicht. Maar om voor die paar mafkezen alles naar 30 kilometer per uur te brengen is de oplossing natuurlijk niet. Waarschuwen, handhaven en bekeuren. Want dit is of dom of opzet.

René Van Ooijen (Amersfoort): Dit kon je toch van tevoren weten. De Hogeweg is de drukste weg van Amersfoort. Dus niet piepen.

Han van Nes (verhuisde vanwege de overlast van Amersfoort naar Apeldoorn): Normaal verkeersgeluid is natuurlijk geen probleem in de stad. Maar bewust ongedempt uitlaatgeweld produceren door alle wettelijke regels aan je motorlaars te lappen schreeuwt om optreden van de politie(k). Streng handhaven op geluid én snelheid zoals elders gebeurt door steeds weer boetes op te leggen en vooral kentekenbewijzen in te trekken. Dat pakt de herrieschopper afdoende aan.

Volledig scherm In Rotterdam zijn geluidsmeters gehangen, zoals hier op De Meent, om het geluid van verkeer te meten. Doel is de aanpak van auto's die veel herrie maken. © AD

Emiel Hartkamp (Amersfoort): Ik rijd zelf vaak over de Hogeweg. Ook soms met de motor. En ik vind het jammer dat sommige aso’s de reputatie van de rest verpesten. Dus het is tijd om te handhaven. Er stond jarenlang een flitspaal langs de Hogeweg. Terugzetten, desnoods met een decibelflitser erbij.

Edo van den Brink (Amersfoort): Het gaat hier niet om verkeersgeluid dat veroorzaakt wordt door motorvoertuigen die voldoen aan de wettelijke eisen. Dat weet je en is een gegeven als je in een stedelijke omgeving gaat wonen. De extreme geluidsoverlast wordt veroorzaakt door motorvoertuigen en motoren die illegale uitlaten monteren en de Hogeweg en randwegen als een racebaan gebruiken.

Pim Bekker (Amersfoort): Maximaal toelaatbaar geluid is zo'n 70 tot 74 decibel. Een geluidsarme asfaltlaag is bedoeld voor contactgeluid met de weg. Het scheurende geluid van motoren en auto’s kent een andere bron: de motor en gebruikte uitlaat. Er zijn dus normen. Alleen, wil men die handhaven?

P. Hoksbergen (Amersfoort): Ook wij bij de Stier hebben ook zoveel last van knetterende auto’s met dubbele uitlaten. Al wel eens gemeld bij de wijkagent. Nooit antwoord ontvangen.

Rob Meijborg (Amersfoort, appartementengebouw aan de Hogeweg): We zijn zelf heel erg bezorgd om de veiligheid van de motorrijders en race-maniakken. Een ongeluk zit in een klein hoekje bij vocht, stuurfout of overstekende voetganger, helaas zien we dat regelmatig gebeuren. Trouwens, bij aanschaf van het appartement was er sprake van een nieuwe rondweg, zodat de Hogeweg ontlast zou worden. Politie, neem je verantwoording.

