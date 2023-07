Opnieuw staking bij kartonfabriek Soest

Hulp voor Leusdense minima met huisdier: Dierenvoed­sel­bank opent lokaal uitgifte­punt

De Dierenvoedselbank van Amersfoort gaat nu ook huisdiereigenaren die nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen in Leusden de helpende hand bieden. De stichting opent eens per maand een uitgiftepunt voor diervoeding in die gemeente.