Ouders uit Nijkerk vervolgd voor jarenlange mishandeling zoon; zaak uitgesteld om taalverwarring

Politie rolde 87 hennepkwe­ke­rij­en op in Mid­den-Nederland, 52 minder dan jaar eerder

De politie eenheid Midden-Nederland heeft in 2022 87 hennepkwekerijen gevonden. Dat zijn er 52 minder dan een jaar eerder. In 2018 lag dat aantal nog op 306. Ook in andere delen van het land worden minder telers van hennep aangehouden. Dat heeft vooral te maken met de capaciteit van de politie.