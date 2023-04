Overvol stroomnet is strop om de nek voor Amersfoortse bedrijven: ‘Dit is een bizarre situatie’

column Fien zag door haar ziekte de dood in de ogen: ‘Het leven daarna bleek knap ingewik­keld’

Tien jaar. In een van de slapeloze nachten afgelopen week keek ik terug naar het jaar 2013 in mijn agenda. Het stond er allemaal nog in. Op de Goede Vrijdag die de slechtste uit mijn leven zou worden een PET-CT-scan. Op eerste paasdag een paasbrunch met vriendinnen die opeens veranderde in een laatste keer.