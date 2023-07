Politie houdt gebied in Bunschoten extra in de gaten nadat vrouwen door man (46) zijn lastiggevallen

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Caroline van der Plas op bezoek bij school in Apeldoorn • Scootmo­biel­rou­te Oldebroek groot succes

Op de ene school in Apeldoorn kwam er hoog bezoek van een politicus, op de ander was er groot feest vanwege een huwelijk. En mooi nieuws in Oldebroek: de nieuwe scootmobielroute blijkt daar een groot succes. Dat stuurden onze lezers uit Apeldoorn en de Veluwe deze week in.