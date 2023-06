Politie vindt drugs in Soesterkwartier: man (43) aangehouden en auto in beslag genomen

Voor de tweede keer in drie weken ingebroken bij kringloop Eemland in Leusden

Bij de Kringloop Eemland in Leusden is woensdagnacht ingebroken. De toegangsdeur is kapotgemaakt, maar er is niets meegenomen. Dit is de tweede inbraak in drie weken tijd. De vorige keer zijn ook toegangsdeuren vernield en is de zaak overhoop gehaald en kleingeld meegenomen.