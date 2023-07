Praxis en Gamma hebben plannen voor XXL-bouwmarkt in Vathorst niet kunnen tegenhouden

De weg is vrij voor de komst van een XXL-bouwmarkt met tuincentrum aan de Brenninkmeijerlaan in Vathorst. Praxis Vastgoed B.V. en Intergamma B.V. probeerden via de rechter de mammoet-bouwmarkt tegen te houden, maar zonder succes. De Raad van State besliste woensdag dat de gemeente Amersfoort terecht een omgevingsvergunning heeft afgegeven.