Referendum over parkeerplan gaat door, wijst controle uit: ‘De campagne kan beginnen!’

UPDATE Plannen voor peperdure huizen op de vliegbasis in de ijskast: ‘Mooie dag voor de woningzoe­ken­de’

Er komen in ieder geval voorlopig geen huizen op de voormalige vliegbasis in Soesterberg. De provincie Utrecht kan niet aantonen dat de geplande dure huizen helpen om het woningtekort op te lossen, en krijgt van de rechtbank daarom geen vergunning om de vleermuis te verjagen. ‘Dit is een mooie dag voor de woningzoeker.’