Rekening 70-jarige vrouw uit Amersfoort leeg getrokken door ‘bankmedewerker’: politie zoekt dader

Ook Gelderland moet aan de windmolen, maar waar komen ze? ‘Veel mensen maken het probleem te groot’

De afspraken staan al zwart op wit: in elke regio in Gelderland moeten tientallen windmolens bijkomen. Duurzame energie die de opwarming van de aarde door de uitstoot van fossiele brandstoffen moet tegengaan. Maar niet in mijn achtertuin.