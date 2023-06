Rellen of feestvieren: waarom gebeurt het altijd bij De Stier?

Tientallen stewards en verplichte busrit naar topduel Hercules - IJsselmeer­vo­gels: ‘Niet vanwege rivaliteit’

Een afgezet uitvak, een verplichte ‘combiregeling’ en tientallen stewards en agenten. Het lijkt op een risicowedstrijd bij FC Utrecht, maar het is een ‘doodnormaal’ duel in het Utrechtse amateurvoetbal. Hercules speelt woensdagavond in de play-offs tegen IJsselmeervogels en daarvoor wordt alles uit de kast getrokken. Waarom is deze massale inzet eigenlijk nodig?