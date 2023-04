Rugbyclubs zijn tegen opstellen van Eemland-speler Robbie Coetzee: ‘We moeten ook zonder hem kunnen winnen’

Met aanwinst Robbie Coetzee heeft RC Eemland ‘een beest in het veld en een gentleman daarbuiten’

Met open armen heeft Rugbyclub Eemland hooker Robbie Coetzee verwelkomd. De 33-jarige Zuid-Afrikaan zou met zijn schat aan ervaring weleens het verschil kunnen maken in de strijd om het kampioenschap in de ereklasse. ,,Met Eemland de landstitel pakken, daar ga ik me 100 procent voor inzetten.”