Ruim 300 armlastige Nijkerkers krijgen een bijdrage om hun woning te verduurzamen

Liveblog Seizoens­ope­ner divisie­voet­bal: Sparta Nijkerk geeft het helemaal weg in blessure­tijd, HHC wint in extremis

Het amateurvoetbal is terug! In de tweede en derde divisie gaat seizoen 2023/24 vandaag van start en staan direct een paar leuke potjes op het programma. Wat dacht u van de streekderby tussen degradant IJsselmeervogels en Sparta Nijkerk, dat een knotsgek slot kende. Ook bij HHC Hardenberg bracht het slot entertainment. Alles over deze en andere wedstrijden kunt u hieronder teruglezen.