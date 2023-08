Sander Boom maakt de mooiste figuren van stukken hout: ‘Ik ga voor de wow-factor’

Schooldi­rec­teur Elisabeth werd op de camping gebeld, nieuwe leerkracht kwam niet: ‘Herhaal niet wat ik zei’

,,Eigenlijk ben ik gewoon weer aan vakantie toe”, zegt schooldirecteur Elisabeth Rosema (38) van basisschool Het Scala in Amersfoort. Ze bedoelt het gekscherend, maar de kern van waarheid is overduidelijk. Het lerarentekort had een grote invloed op haar vakantie: ,,Op de camping werd ik gebeld, de nieuwe leerkracht voor groep zes kwam toch niet. Ik zal de woorden maar niet herhalen die op dat moment uit mijn mond kwamen.‘’