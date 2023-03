Schattige beelden: drie stokstaartjes geboren in Dierenpark Amersfoort

de kwestie Woningen of winkels in Amicitia? Dit vinden de lezers: ‘Het is trekken aan een dood paard. Helaas!’

Moeten er winkels of huizen komen in Amicitia, in de Amersfoortse binnenstad? Nu de eigenaar gaat proberen er tóch opnieuw winkels in zetten, gaat het plan voor woningen hier niet door. Onze lezers hebben wel een mening over de zoveelste poging Amicitia nieuw leven in te blazen: ‘Donker en naar stukje winkelgebied. Ik loop eromheen.’