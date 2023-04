Sem van Steenis kon naar Quick Boys, maar kiest voor Sparta Nijkerk: ‘De derde divisie is best een grote stap’

Het appje van Arjen Ruitenbeek, technisch manager van Sparta Nijkerk, triggerde Sem van Steenis. De uitnodiging voor een gesprek met de derdedivisionist kon de keeper uit het Utrechtse Leidsche Rijn niet afslaan. Van Steenis hield er een goed gevoel aan over. ,,Ze vertelden me dat ik bij de selectie zou komen en dat ik in de voorbereiding een eerlijke kans krijg. Natuurlijk moet ik daar hard voor werken, maar daar ben ik toe bereid. In mijn ogen is dit een grote kans en had ik zoiets van: dit moet ik doen.”