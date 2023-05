Shovel belandt op zijn kant in Amersfoort: bestuurder naar ziekenhuis

Chaos compleet op de grote rotonde bij het Eemplein: door afzettin­gen weet niemand de weg meer

Overzichtelijk is de grote rotonde bij het Eemplein in Amersfoort nooit geweest. Maar sinds maandag het halve verkeersplein is opgebroken en afgezet met borden, is het helemáál een chaos. Voetgangers, fietsers en brommers rijden af en aan en lappen de tijdelijke verkeersregels aan hun laars.