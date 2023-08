Slimme bandenpomp De Engh verplaatst naar parkeerterrein gemeentehuis

indebuurt.nl Tof! Deze nieuwe muurschil­de­rin­gen vind je nu in Amersfoort­se fietsen­stal­lin­gen

De fietsenstallingen van Amersfoort zijn een stuk kleurrijker, want op de muren prijken nu vrolijke schilderingen van Joren Joshua, Zenk One en Rick Oosterink. In samenwerking met Concrete Canvas en in opdracht van de Gemeente Amersfoort mochten zij de fietsenstallingen flink opfleuren.