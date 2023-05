Spelletjes doen en binnengluren: deze boerderijen doen mee aan de Boerderijdagen

Eindelijk weer naar de kermis in Amersfoort: ‘Je vóelt het, mensen hebben er weer zin in’

Suikerspinnen, rondvliegende auto's en héél veel gegil. Na vijf jaar afwezigheid is de kermis in Amersfoort weer terug. Tot zondag sieren de 21 attracties het grasveld aan de Hamseweg - en dat belooft veel goeds. ,,De sfeer is fantastisch. Mensen hebben zin in leuke dingen, dat merk je direct.”