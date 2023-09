Spirit-aanvoerder Rens Terpstra blijft hongerig bij korfbaldebuut in ereklasse: ‘Hier droom je alleen van’

Soest zet laaggelet­terd­heid weer op de kaart: ‘Moeten deze mensen niet afschrij­ven, maar in ze investeren’

De krant lezen of een gebruiksaanwijzing doorgronden? Dat is voor 2,5 miljoen volwassen Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven een hele opgave. In de Week van Lezen en Schrijven proberen tientallen organisaties daar verandering in te brengen.