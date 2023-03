‘Spookfietspad’ in Eemnes zorgt voor verwarring, even niet opletten en je rijdt erin

Politie zoekt getuigen van gewelddadi­ge overval op 18-jarige Amersfoor­ter in Utrecht

Een 17-jarige jongen uit Amersfoort is door vier jongens met geweld overvallen op het Herculesplein in Utrecht. Dit gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Het slachtoffer raakte hierbij gewond. De politie roept nu getuigen op.