Sportpresentator Jeroen Stomphorst na winnen Hunted: ‘Meedoen aan Wie is de Mol? lijkt me ook leuk’

indebuurt.nl Toen in Amersfoort: zo gingen Amersfoor­ters vroeger naar de bioscoop

Weet je nog, de tijd dat een bioscoopkaartje 0.50 gulden kostte? Deze week doken we voor de rubriek ‘Toen in…’ in de wereld van het historische witte doek in Amersfoort en belden we met Jan Carel van Dijk, auteur en kenner van de Amersfoortse geschiedenis.