Sterftecijfer in Amersfoort onder landelijk gemiddelde

Statenmo­tie kan eind betekenen aan woningbouw Oude Tempel

De Statenfracties in Utrecht van de Partij voor de Dieren, Volt en 50PLus dienen woensdag een motie in met het doel de woningbouw op landgoed Oude Tempel in Soesterberg van tafel te krijgen. Volgens fractievoorzitter van de PvdDJesseka Batteau is het niet meer van deze tijd om een bos op te offeren voor woningen.