Stiekem parkeergarage uitrijden blijkt dure grap: automobilist moet niet 15, maar 787 (!) euro betalen

Na mislukte poging, slagen criminelen in Vathorst er wél in om in te breken: ‘Terwijl ik op zolder sliep...’

Waar eerder deze week een poging mislukte, is het criminelen in Vathorst gelukt in te breken. De schrik zit er in de wijk goed in, zeker ook omdat dader niet bang lijkt te zijn. ,,Ik lag te slapen op zolder, terwijl ze beneden de twee verdiepingen doorzochten.”